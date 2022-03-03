МАГАТЕ закликало Росію припинити війну біля ядерних об’єктів України

26 лютого російські окупанти взяли під контроль Чорнобильську АЕС, на її території фіксують підвищений рівень радіації

Рада Керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) засуджує агресію Росії проти України та вимагає негайно зупинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Про це повідомив в Twitter міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба.

«Вітаю резолюцію Ради Керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України, вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, що загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, що несуть загрозу Україні та всій Європі», – написав міністр.

2 березня виконувач обов'язків президента Енергоатому (оператор чотирьох в Україні атомних електростанцій) Петро Котін закликав МАГАТЕ створити 30 км буферну зону навколо всіх ядерних об’єктів України, щоб там не могли статися вибухи й російські загарбники не могли туди увійти.

26 лютого російські окупанти взяли під контроль Чорнобильську АЕС, на її території фіксують підвищений рівень радіації.

Війська РФ вже декілька днів намагаються зайти в Запоріжжя й захопити місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція. Місцеві мешканці блокують в'їзди, створюючи барикади та живий щит.