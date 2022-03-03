«Нас кинули!»: полонені благають рідних зупинити російську владу (відео)

Як можна було незрозуміти справжні мотиви цих « навчань » ?

Українська армія ловить окупантів, які намагаються втекти в Росію

«Командування нас покинуло. Не їдьте сюди, всі ляжете» плачуть полонені росіяни, коли їм дають змогу поговорити з рідними.

При цьому вони продовжують стояти на версії, що вони нічого не знали, що думали, нібито вони на навчаннях.

Тепер же вони просять рідних рознести інформацію всередині Росії, про те що відбувається насправді.

Також є відео, де окупанти жаліються на умови, в яких їм доводиться воювати. Кажуть, що чотири дні треба ховатися від української армії.

Крім цього російські загарбники повідомляють своїх про ситуацію: «Не вивозять тіла, нічого! Ми тут м'ясо».

Варто зауважити, що в словах росіян немає розкаяння, вони просто бідкаються, що їх не погодували і не дали де поспати.

Нагадаємо, триває восьмий день російської агресії на території України, окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права, загарбники використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».