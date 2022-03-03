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    Антикорупційний суд скасував арешт 38 двигунів, які будуть переданні українській армії

    В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Антикорупційний суд скасував арешт 38 двигунів, які будуть переданні українській армії
    В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Ці двигуни були арештовані в рамках кримінального провадження

    Колегія суддів Антикорупційного суду скасувала арешт двигунів, які в подальшому отримають Збройні сили України для протистояння у війні з російськими окупантами. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

    З відповідним клопотання до суду звернувся директор ДП «Львівський бронетанковий завод» і представника міністерства оборони України.

    Додамо, що ці двигуни було арештовано в рамках кримінального провадження стосовно розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ.

    Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Указом президента України запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року на 30 діб.

    Теги: окупанти армія #stoprussia
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    Антикорупційний суд скасував арешт 38 двигунів, які будуть переданні українській армії