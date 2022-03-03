Антикорупційний суд скасував арешт 38 двигунів, які будуть переданні українській армії

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Ці двигуни були арештовані в рамках кримінального провадження

Колегія суддів Антикорупційного суду скасувала арешт двигунів, які в подальшому отримають Збройні сили України для протистояння у війні з російськими окупантами. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

З відповідним клопотання до суду звернувся директор ДП «Львівський бронетанковий завод» і представника міністерства оборони України.

Додамо, що ці двигуни було арештовано в рамках кримінального провадження стосовно розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Указом президента України запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року на 30 діб.