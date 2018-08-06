Центр протидії корупції: Холодницький отримав майже півмільйона відпускних



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Назар Холодницький

Активісти зазначають, що очільник САП отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням на дані е-декларації очільника САП.

Зазначимо, Холодницький пішов у відпустку на півтора місяця після того, як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила очільнику САП догану.

Антикорупційний прокурор також уточнив, що проведе відпустку у Закарпатті, за кордон не збирається.

Як повідомлялось, НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила своє рішення у справі за звинуваченнями проти Холодницького: йому оголосили догану. Ситник заявив, що планує оскаржити рішення КДКП, яка не звільнила керівника Антикорупційної прокуратури.