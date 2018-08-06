Центр протидії корупції: Холодницький отримав майже півмільйона відпускних
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Активісти зазначають, що очільник САП отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних.
Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням на дані е-декларації очільника САП.
Зазначимо, Холодницький пішов у відпустку на півтора місяця після того, як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила очільнику САП догану.
Антикорупційний прокурор також уточнив, що проведе відпустку у Закарпатті, за кордон не збирається.
Як повідомлялось, НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.
26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила своє рішення у справі за звинуваченнями проти Холодницького: йому оголосили догану. Ситник заявив, що планує оскаржити рішення КДКП, яка не звільнила керівника Антикорупційної прокуратури.