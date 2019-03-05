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    Chanel представить у Парижі останню колекцію Лагерфельда

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    <p>Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя</p> - Chanel представить у Парижі останню колекцію Лагерфельда

    Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя

    Показ стане першим офіційним заходом Chanel після смерті Лагерфельда

    Дім моди Chanel представить у Парижі останню колекцію, розроблену Карлом Лагерфельдом для цього бренду незадовго до смерті.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Показ відбудеться у вівторок, 5 березня, і стане першим офіційним заходом Chanel після смерті Лагерфельда.

    Очікується, що Chanel під час показу вшанує пам'ять Лагерфельда. У лютому після звістки про смерть дизайнера дім моди повідомив, що «прощальна церемонія відбудеться пізніше».

    Раніше низка люксових брендів, з якими в різний час працював Лагерфельд, у рамках своїх нещодавніх модних показів уже віддала данину шани дизайнеру.

    21 січня дім моди Fendi представив розроблену Лагерфельдом колекцію в Мілані, а також показав відеосюжет про роботу модельєра. Французький бренд Chloe минулого тижня під час свого показу в Парижі транслював фотографії легендарного дизайнера.

    Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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