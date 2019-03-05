Chanel представить у Парижі останню колекцію Лагерфельда
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Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя
Показ стане першим офіційним заходом Chanel після смерті Лагерфельда
Дім моди Chanel представить у Парижі останню колекцію, розроблену Карлом Лагерфельдом для цього бренду незадовго до смерті.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Показ відбудеться у вівторок, 5 березня, і стане першим офіційним заходом Chanel після смерті Лагерфельда.
Очікується, що Chanel під час показу вшанує пам'ять Лагерфельда. У лютому після звістки про смерть дизайнера дім моди повідомив, що «прощальна церемонія відбудеться пізніше».
Раніше низка люксових брендів, з якими в різний час працював Лагерфельд, у рамках своїх нещодавніх модних показів уже віддала данину шани дизайнеру.
21 січня дім моди Fendi представив розроблену Лагерфельдом колекцію в Мілані, а також показав відеосюжет про роботу модельєра. Французький бренд Chloe минулого тижня під час свого показу в Парижі транслював фотографії легендарного дизайнера.
Лагерфельд помер 19 лютого на 86-му році життя.
Джерело: Інтерфакс-Україна