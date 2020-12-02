Частину України засипле снігом: де чекати погіршення погодних умов

У четвер 3 грудня сніг і дощ очікуються в східних областях України

У Києві завтра переважатиме волога погода, але без будь-яких серйозних опадів

Синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні в найближчі дні: в яких регіонах очікуються опади і ожеледиця.

У себе в Facebook вона повідомила, що нинішня синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледиці та ожеледі.

За інформацією синоптика, 3 грудня сніг і дощ очікуються в східних областях України. Подекуди ще опади завтра ймовірні на півночі, в центрі і трохи в Одеській області.

На заході, на значній території півдня, у Вінницькій області переважатиме суха погода.

Вітер в Україні буде з південного сходу, поривчастий.

Температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. На півдні очікується +2 +6 градусів.

У Києві 3 грудня переважатиме волога погода, але без будь-яких серйозних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі до -2 градусів, вдень до +2 градусів.