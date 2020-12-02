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    Частину України засипле снігом: де чекати погіршення погодних умов

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    У четвер&nbsp;3 грудня сніг і дощ очікуються в східних областях України - Частину України засипле снігом: де чекати погіршення погодних умов
    У четвер 3 грудня сніг і дощ очікуються в східних областях України

    У Києві завтра переважатиме волога погода, але без будь-яких серйозних опадів

    Синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні в найближчі дні: в яких регіонах очікуються опади і ожеледиця.

    У себе в Facebook вона повідомила, що нинішня синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледиці та ожеледі.

    За інформацією синоптика, 3 грудня сніг і дощ очікуються в східних областях України. Подекуди ще опади завтра ймовірні на півночі, в центрі і трохи в Одеській області.

    На заході, на значній території півдня, у Вінницькій області переважатиме суха погода.

    Вітер в Україні буде з південного сходу, поривчастий.

    Температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. На півдні очікується +2 +6 градусів.

    У Києві 3 грудня переважатиме волога погода, але без будь-яких серйозних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі до -2 градусів, вдень до +2 градусів.

     

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище снігопад повітря вітер дощ Наталка Діденко
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