Температурна гойдалка та мало опадів: кліматологи підбили підсумки листопада в Києві

За спостереженнями кліматологів, температурний режим у листопаді був контрастним

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на пів градуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4°С.

Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -3,8°С, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +11,7 градусів.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Києві 1 грудня опади не прогнозуються, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.