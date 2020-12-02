Сильний смог у Києві: експерт назвав причину погіршення якості повітря

Микола Кульбіда запевнив, що істотних проблем із якістю повітря в Києві немає

Причиною погіршення якості повітря в Києві стало природне явище, коли у приземній атмосфері формується шар, що затримує забруднювальні речовини і продукти горіння. Про це в коментарі виданню «Гордон» сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів. Утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з вищими шарами. Це несприятливий чинник, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери. Це природне тимчасове природне явище. Як правило, затримувальний шар довго не тримається. Він формується в ранкові години і до 11:00–12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується. Тому немає істотних проблем. Абсолютно звичайна ситуація, яку фіксують досить часто в Києві, а в такий холодний період року, коли ще немає справжніх морозів, іще частіше», – зазначив експерт.

Водночас він підкреслив, що станом на 1 грудня ситуація у столиці нормалізувалася.

«Є певні невеликі перевищення в діоксиді азоту. А за іншими параметрами менше гранично допустимих концентрацій. Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Єдине, можна спостерігати локальне забруднення в певних районах, де немає наших пунктів спостереження, наприклад на лівому березі. (Запах гару або задимлення. – Ред.) може бути пов'язано з виробничими процесами. Але ще раз повторю, що загалом ситуація в місті нормальна», – підкреслив Кульбіда.

Як повідомляв «Главком», 30 листопада у Києві спостерігався смог, мешканці міста скаржилися на присутність продуктів горіння в повітрі.

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації повідомив, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва в повітрі зафіксовано продукти горіння. Фахівці порадили киянам зачинити вікна і не виходити на вулицю.