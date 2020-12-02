Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 2 грудня

У Києві сьогодні очікується невеликий сніг, температура вдень близько 0°

У північних та більшості центральних областей у середу сніжитиме

В Україні у середу, 2 грудня, у північних та більшості центральних областей очікується невеликий сніг, у південній частині – дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«2 грудня хмарно з проясненнями. У північних та більшості центральних областей невеликий сніг, у південній частині невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів. Крім південного сходу та сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, – зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 8-13° морозу, вдень близько 0°; на півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві сьогодні очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Раніше рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні.

Напередодні повідомлялося, що у Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові.