Чеченці з Європи, які готові захищати Україну, хочуть гарантій

У законодавстах багатьох країн заборонено найманство

У Євросоюзі проживає 350 тис. чеченців. Усім, хто погодиться приїхати до України воювати потрібні гарантії, щоби рішення цих людей не суперечило внутрішньому законодавству країн, де вони проживають. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) у вигнанні Ахмед Закаєв.

За його словами, щоби врегулювати це питання, уряд ЧРІ веде перемовини з урядом України. «Адже у законодавстві багатьох країн участь добровольців у конфлікті прирівнюється до найманства і заборонена, кримінально переслідується», – сказав Закаєв. Він також повідомив, що усі необхідні документи передані українській стороні.

«Кожен день я отримую дзвінки з багатьох країн Європи від бажаючих поїхати в Україну, з питаннями, як це зробити. Про це ж мене запитують і журналісти. А я поки ніяк не можу відповісти на їхні запитання, не маю аргументованих відповідей. Поки все в підвішеному стані», – розповів політик.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

Нагадаємо, станом на 19-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків та 90 гелікоптерів, а також понад 12,5 тис. солдатів загиблими.