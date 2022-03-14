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    Чеченці з Європи, які готові захищати Україну, хочуть гарантій

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни з Росією - Чеченці з Європи, які готові захищати Україну, хочуть гарантій
    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни з Росією
    Фото: МВС

    У законодавстах багатьох країн заборонено найманство

    У Євросоюзі проживає 350 тис. чеченців. Усім, хто погодиться приїхати до України воювати потрібні гарантії, щоби рішення цих людей не суперечило внутрішньому законодавству країн, де вони проживають. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) у вигнанні Ахмед Закаєв.

    За його словами, щоби врегулювати це питання, уряд ЧРІ веде перемовини з урядом України. «Адже у законодавстві багатьох країн участь добровольців у конфлікті прирівнюється до найманства і заборонена, кримінально переслідується», – сказав Закаєв. Він також повідомив, що усі необхідні документи передані українській стороні.

    «Кожен день я отримую дзвінки з багатьох країн Європи від бажаючих поїхати в Україну, з питаннями, як це зробити. Про це ж мене запитують і журналісти. А я поки ніяк не можу відповісти на їхні запитання, не маю аргументованих відповідей. Поки все в підвішеному стані», – розповів політик.

    Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

    Нагадаємо, станом на 19-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків та 90 гелікоптерів, а також понад 12,5 тис. солдатів загиблими.

    Теги: ЄС війна добровольці
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    Чеченці з Європи, які готові захищати Україну, хочуть гарантій