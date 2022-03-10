Син депутатки із Великої Британії приїхав захищати Україну

Військового вразило відео, як окупанти бомбардують наші міста

Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну – син депутатки парламенту Великої Британії. Про це пише Evening Standart.

Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як п’ять років.

Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністерка спорту.

Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

«Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю», – сказав доброволець.

Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.

Як повідомлялося, захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Кулеба назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

Як відомо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Читайте також: