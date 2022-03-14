Майже 400 танків та 90 гелікоптерів: втрати ворога на 14 березня
Загальні бойові втрати противника особового складу понад 12 тис. осіб
Точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України від 24 лютого до 14 березня окупаційні війська втратили 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем. Про це повідомляє Міноборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ – 64 од,
- засоби ППО – 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки – 617 од,
- кораблі/катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.