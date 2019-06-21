Чехи запускають поїзд Прага-Мукачево з пересадкою в Кошице



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Ціна на таке сполучення буде коштувати від 27 Євро (800 крон) у сторону Мукачева

У Чехії повідомили про можливість раннього бронювання квитків сполученням Прага - Мукачево - Прага. Про це пише mukachevo.net

Як повідомляють чеські ЗМІ із посиланням на місцеву залізничну компанію, то ціна на таке сполучення буде коштувати від 27 Євро (800 крон) у сторону Мукачева, не враховуючи раннього бронювання, адже для придбання квитка треба його замовити у розділі «вчасна їзденка», що у перекладі «поїздка заздалегіть». Остання опція коштуватиме додатково 132 крони.

Так само треба розуміти, що чим ближче дата поїздки тим і дорожче буде квиток, адже ціна напряму залежить від раннього бронювання. Зворотній квиток буде коштувати трохи більше – 1684 крони.

Ця опція дозволить придбати квиток із Мукачева до Праги. У цьому напрямку був доволі зручний графік, адже після прибуття потягу Мукачево – Кошице у пасажирів лишається запас часу і можна спокійно здійснити пересадку.

На тому ще не все, адже з’явиться і можливість потягом доїхати і до курортної Хорватії. Можна буде придбати онлайн-квиток до Загребу та Спліту. Також у зворотному напрямку можна буде придбати квиток із Загребу до Мукачева.

До слова, раніше «Укрзалізниця» запустила потяг до Варни.

Також «Укрзалізниця» запустила поїзд до словацького Кошице.

Однією з ключових перешкод, чому наразі не можна здійснювати прямі залізничні перевезення у напряму до України з ЄС є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.