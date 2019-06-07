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    «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на потяги до Кошице

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    «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на потяги до Кошице

    Новий поїзд почне курсувати 9 червня

    В Україні стартував продаж квитків на поїзд сполученням Мукачево-Кошице. Вартість квитка починається від еквівалента 7,5 євро.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Там нагадують, що новий поїзд почне курсувати 9 червня. Квитки на нього можна купити лише у міжнародних касах Укрзалізниці.

    «У Мукачево ці поїзди матимуть зручне стикування із поїздами до практично всіх регіонів України. Зі словацького боку буде зручне стикування з поїздами Інтерсіті та нічними поїздами до Праги, Братислави та інших міст ЄС», — повідомив директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан.

    Загалом у напрямку Кошице курсуватимуть два поїзди: Кошице-Мукачево та Мукачево-Кошице.

    Так з Мукачево до Кошице можна поїзди відправлятимуться о 14.54 та 18.20, а прибуватиме до Кошице о 18.13 та 21.33 відповідно.

    Маршрут обслуговуватиме словацька залізнична компанія ZSSK.

    Перший рейс поїзда до Кошице відбудеться 9 червня 2019 року. Очікується, що до словацького міста можна буде дістатися за 4 години.

    Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

    Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар, повідомили у Міністерстві транспорту Cловаччини,

    Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.

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