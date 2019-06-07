«Укрзалізниця» запустила продаж квитків на потяги до Кошице



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Новий поїзд почне курсувати 9 червня

В Україні стартував продаж квитків на поїзд сполученням Мукачево-Кошице. Вартість квитка починається від еквівалента 7,5 євро.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Там нагадують, що новий поїзд почне курсувати 9 червня. Квитки на нього можна купити лише у міжнародних касах Укрзалізниці.

«У Мукачево ці поїзди матимуть зручне стикування із поїздами до практично всіх регіонів України. Зі словацького боку буде зручне стикування з поїздами Інтерсіті та нічними поїздами до Праги, Братислави та інших міст ЄС», — повідомив директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан.

Загалом у напрямку Кошице курсуватимуть два поїзди: Кошице-Мукачево та Мукачево-Кошице.

Так з Мукачево до Кошице можна поїзди відправлятимуться о 14.54 та 18.20, а прибуватиме до Кошице о 18.13 та 21.33 відповідно.

Маршрут обслуговуватиме словацька залізнична компанія ZSSK.

Перший рейс поїзда до Кошице відбудеться 9 червня 2019 року. Очікується, що до словацького міста можна буде дістатися за 4 години.

Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар, повідомили у Міністерстві транспорту Cловаччини,

Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.