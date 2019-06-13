«Укрзалізниця» запустила потяг до Варни



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Час у дорозі складе 38 годин, а вартість квитків — 100 євро

В «Укрзалізниці» повідомили, що запустили безпересадковий вагон, який курсуватиме з Києва до болгарського міста Варна (на узбережжі Чорного моря). Вагон у дорозі перебуватиме 38 годин, а вартість проїзду складе близько 100 євро.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Так, у компанії зазначають, що подорож у вагоні «Укрзалізниці» триватиме не довше, ніж подорож до Варни автобусом, однак подорож потягом буде комфортнішою.

Вагон приєднають до поїзда Мінськ-Варна. В Україні він проїжджатиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці.

«Маршрут Київ-Варна — це популярний та затребуваний продукт, який користується стабільним попитом — усі квитки викупаються заздалегідь. Спостерігаємо зростання попиту саме на міжнародні пасажирські перевезення та розвиваємо їх більш активно», — прокоментував запуск маршруту директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних поїздів «Укрзалізниці» Олександр Красноштан.

Напередодні стало відомо, що маршрут поїзда Здолбунів-Холм змінили через проблеми «Укрзалізниці» з польською митницею. Тепер поїзд доїжджатиме лише до кордону з Польщею.

Напередодні «Укрзалізниця» запустила поїзд до словацького Кошице.

Однією з ключових перешкод, чому наразі не можна здійснювати прямі залізничні перевезення у напряму до України з ЄС є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.