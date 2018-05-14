Чехія відкриє почесне консульство в Єрусалимі

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Єрусалим

Чеське консульство має з’явитися у Єрусалимі влітку

Чехія наприкінці травня відкриє почесне консульство у Єрусалимі.

Про це у Тwitter написав прем'єр Чехії Андрій Бабіш.

«Я радий, що Чеська Республіка знову відкриє своє почесне консульство у Єрусалимі до кінця травня. Я також буду радий, якщо нам вдасться відкрити Чеський будинок як місце для чехо-ізраїльського культурного, торговельного та міжособистісного обміну в Єрусалимі до кінця цього року», - написав Бабіш.

Також чеський премєр запросив ізраїльського колегу Беньяміна Нетаньяху відвідати чеську столицю Прагу.

Gratuluji k 70 letům nezávislosti Izraele! Je úžasné vidět, jak rychle jeho obyvatelé vybudovali od základů tak prosperující a demokratickou společnost. Jsem hrdý na důležitou roli, kterou při zrození Státu Izrael sehrálo Československo. pic.twitter.com/a2QiZ7NMpB — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14 травня 2018 р.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

На знак протесту тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

За останніми даними, кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа становить щонайменше 52 людини.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Джерело: Громадське