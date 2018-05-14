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    Кількість загиблих в результаті сутичок у Секторі Газа зросла до 52

    • Сьогодні, 21:14
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    <p>Заворушення у Секторі Газа</p>

    Заворушення у Секторі Газа

    Всього у протестах на кордоні беруть участь до 40 тисяч людей

    Кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа зросла до 52.

    Про це повідомляє Agence France Press.

    «Кількість загиблих палестинців на кордоні Гази зросла до 52» - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося про 43 загиблих та понад 1600 поранених в результаті заворушень.

    Всього у протестах на кордоні беруть участь до 40 тисяч людей.

    Як відомо, на знак протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

    14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

    Раніше в понеділок ізраїльські військові поширили листівки і випустили сльозоточивий газ у напрямку Сектору Гази - як попередження для палестинців не підходити до кордону з Ізраїлем.

    Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

    Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

    Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

    У понеділок вдень AFP з посиланням на дані палестинського уряду повідомляло про 37 загиблих. Cотні людей дістали поранення.

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