США, попри протести палестинців, відкрили посольство в Єрусалимі

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Президент США взяв участь у церемонії по відеозв'язку

Сполучені Штати Америки офіційно відкрили своє посольство у місті Єрусалим.

Про це у понеділок на початку інавгураційної церемонії з відкриття дипмісії заявив посол США в Ізраїлі Давід Фрідман, повідомляє Reuters.

«Сьогодні ми відкриваємо посольство США в Єрусалимі, Ізраїль», - сказав він.

Участь у церемонії також взяла дочка президента Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер.

Зазначається, що посольство США в Єрусалимі почне роботу в будівлі американського консульства, а з іншим місцем визначаться пізніше.

Як повідомлялося, США раніше оголосили, що офіційно перенесуть своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима 14 травня.

На кордоні Сектора Гази за кілька годин до відкриття посольства США в Єрусалимі розпочалися сутички, у яких, за останніми даними, загинули щонайменше 37 людей.

Раніше в понеділок Ізраїльські військові поширили листівки і випустили сльозоточивий газ у напрямку Сектору Гази - як попередження для палестинців не підходити до кордону з Ізраїлем.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Нинішнє консульство США в Єрусалимі вважається тимчасовим будинком посольства. Плани передбачають будівництво постійного посольства США в іншому місці в Єрусалимі.

За словами офіційних осіб, під час церемонії інавгурації близько тисячі поліцейських будуть розміщені навколо посольства і прилеглих районів. Це збігається зі святкуванням Дня Єрусалима, щорічної події, що ознаменувала «возз'єднання» міста після Шестиденної війни 1967 року. 14 травня також виповнюється 70 років з дня заснування держави Ізраїль.