Через бездіяльність влади на Дніпропетровщині тисячі людей опинилися на межі виживання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко

Місцевим жителям доводиться спати в пуховиках, під трьома ковдрами, з постійно увімкненими обігрівачами, які «влітають в копійку»

Більше 9 тисяч жителів у селищах Гвардійське і Черкаське Дніпропетровської області виживають без води і опалення. Поки обласна влада не може вирішити питання, люди самостійно риють свердловини і кожен день витрачають великі суми, щоб забезпечити себе питною покупною водою, пише «Днепр вечерний».

Технічну воду зі свердловини місцеві жителі пити не можуть, адже в ній велика кількість заліза. Її використовують для побутових потреб, але проблема практично не вирішена: доводиться вручну прати речі, гріти воду для того, щоб покупатися і помити посуд.

«У мене грошей особливо немає, доводиться пити ту воду, що набираю зі свердловини. Вона постійно смердить: то залізом, то тухлими яйцями. Не розумію, за що нам все це. Тут живуть військові, вони захищають нашу країну, а до них - таке ставлення. В квартирах +7 +8 градусів, вічно мерзнуть пальці на ногах до синього кольору, кашель і нежить», - скаржиться на ситуацію житель Гвардійського Іван.

Водопостачання є тільки в дитячому садку і школі селища Гвардійське. Але питання з опаленням так і не вирішено. Зовсім недавно школу опалювали по кілька годин на день, зараз опалення відключили повністю. 450 дітей перейшли на дистанційне навчання, але адміністрації школи доводиться ходити на роботу. Щоб хоч трохи зігрітися, вчителі перенесли всі речі в один загальний кабінет і намагаються його обігріти за допомогою двох невеликих «дуйчиків». Одночасно включати їх можливості немає через ненадійність проводки.

Місцеві жителі діляться: доводиться спати в пуховиках, під трьома ковдрами, з постійно увімкненими обігрівачами, які «влітають в копійку». Крім того, не кожен день виходить покупатися, адже вода швидко закінчується, а у технічної жахливий запах.

У 93-й військовій бригаді, що в Черкаському, для забезпечення водопостачанням створили резервуари, які заповнюють технічною водою. Її доставляють з місцевих свердловин і використовують тільки для деяких побутових потреб. Питною водою з армійцями ділиться місцевий санаторій.

Цивільним в Черкаському питну воду доводиться купувати. Найдешевшу - 20 гривень за п'ять літрів - привозять раз на тиждень.

Як з'ясували журналісти, ще на початку 2019 року на прохання активістів і військових було прийнято рішення і розроблений проект будівництва нового водогону в Вільне - Гвардійське. Провели тендер на Prozorro і уклали договір з переможцем на будівництво водогону. Згідно з цією угодою, пуск першої черги має відбутися в 2019 році. Навіть перше фінансування від ОДА та фонду регіонального розвитку надійшло на казначейські рахунки. Тобто майже половина людей вже в грудні могла побачити в своїх кранах воду і тепло в своїх квартирах.

Але тут відбулася зміна влади, прийшов новий губернатор - Олександр Бондаренко. Фірма-підрядник замість передоплати отримала ультиматум - відмовтеся від договору, тепер нові фірми (лояльні до нової влади) будуть робити ці роботи. В результаті підрядник, який виграв тендер, не може закінчити роботи, хоча гроші на них виділені і лежать на рахунках казначейства.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська облдержадміністрація на чолі з Олександром Бондаренком припинила розраховуватися з підрядниками за виконану роботу. Влада області провела закриті зустрічі з директорами фірм-підрядників, під час яких змусили їх знизити вартість робіт за укладеними контрактами на 6-12%. У разі відмови підрядникам пригрозили повним припиненням виплат. Невиплата підрядникам нібито має на меті дати держзамовлення компаніям, пов'язаним з нинішньою владою Дніпропетровської області.