Зрив опалювального сезону у Світловодську: відкрито кримінальне провадження



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У Світловодську мешканці залишилися без опалення через пориви трубопроводу внутрішньобудинкових і міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання Фото: ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

Службові особи ТОВ «Світловодськпобут» здійснили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплопостачальних мереж

За фактом зриву опалювального сезону у м. Світловодську відкрито кримінальне провадження.

Про це 25 листопада повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Як зазначається, Знам’янська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зриву опалювального сезону 2019 -2020 років у м. Світловодську.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

«У межах досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії за надання відповідних послуг, які відповідно мали бути сплачені газопостачальній компанії за використання природного газу (заборгованість підприємства становить понад 50 млн грн). Крім того, службові особи здійснили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплопостачальних мереж, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам мешканців територіальної громади Світловодська», - заявили в прокуратурі.

В рамках слідства також перевіряється причетність до вказаних протиправних дій посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Триває слідство. Досудове розслідування здійснюють органи поліції.

Нагадаємо, у Світловодську на Кіровоградщині 13 тисяч жителів залишилися без опалення через пориви трубопроводу внутрішньобудинкових і міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання.

До слова, в Україні станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей.