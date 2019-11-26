У Кропивницькому понад дві сотні будинків залишилися без тепла
На тепломережах у місті сталося кілька поривів
Без тепла залишилися будинки, школи, дитячі садки та лікарні
На тепломережах у Кропивницькому сталося кілька поривів - понад 230 будинків залишилося без тепла.
Про це повідомила пресслужба міської ради.
«Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні. Навчання в школах оптимізували, а в садах включили електрообігрівачі», - повідомили в міській раді.
На вулиці Пацаєва порвало трубопровід діаметром 300 мм. Тому тимчасово призупинили теплопостачання 19 житлових будинків та дитсадка.
А на вулиці Чигаринській вийшла з ладу труба діаметром 800 мм. Нею тепло йде в центральну частину міста. Через аварію без опалення 216 будинків, п'ять садків, шість шкіл і сім медичних установ.
На ділянках працюють аварійні бригади
Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель запевняв, що осінньо-зимовий період в країні пройде стабільно та безпечно.