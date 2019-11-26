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    У Кропивницькому понад дві сотні будинків залишилися без тепла

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    <p>На тепломережах у місті сталося кілька поривів</p> - У Кропивницькому понад дві сотні будинків залишилися без тепла

    На тепломережах у місті сталося кілька поривів

    Без тепла залишилися будинки, школи, дитячі садки та лікарні

    На тепломережах у Кропивницькому сталося кілька поривів - понад 230 будинків залишилося без тепла.

    Про це повідомила пресслужба міської ради.

    «Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні. Навчання в школах оптимізували, а в садах включили електрообігрівачі», - повідомили в міській раді.

    На вулиці Пацаєва порвало трубопровід діаметром 300 мм. Тому тимчасово призупинили теплопостачання 19 житлових будинків та дитсадка.

    А на вулиці Чигаринській вийшла з ладу труба діаметром 800 мм. Нею тепло йде в центральну частину міста. Через аварію без опалення 216 будинків, п'ять садків, шість шкіл і сім медичних установ.

    На ділянках працюють аварійні бригади

    Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель запевняв, що осінньо-зимовий період в країні пройде стабільно та безпечно.

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