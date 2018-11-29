Через грип на Харківщині призупинили навчання у 22 школах



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В Україні зараз переважає вірус грипу типу А

Терміни обмежувальних заходів у кожному закладі залежать від рішення керівника

У Харківській області у зв’язку із захворюваністю на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю чи частково були запроваджені в 22 навчальних закладах. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Як пояснили в лабораторному центрі, слово «карантин» застосовується до особливо небезпечних інфекцій. Грип на сьогодні не є особливо небезпечною інфекцією, зазначили у центрі, тому до грипу воно є неприйнятним. Є так звані «обмежувальні епідемічні заходи».

«Обмежувальні епідемічні заходи на сьогодні повністю запроваджені у 9 закладах освіти — 5 Вовчанського району, один — Великобурлуцький, один — Золочинський, один — місто Люботин і один — Куб’янський район. Частково - у 52 класах 13 закладів. З них 10 закладів — Куб’янський район, декілька класів в різних школах, і три заклади, де частково також у деяких класах, це — Нововодолазький район», — повідомили в центрі.

Також співрозмовники зазначили, що терміни обмежувальних заходів у кожному закладі залежать від рішення керівника.

«Залежно від того, з якої дати він закрився: тут є і до 3 грудня, і до 30 листопада в основному», — додали в лабораторії МОЗ.

За інформацією центру, чотири навчально-виховні заклади (КЗ «Вовчанський ліцей №1» Вовчанської районної ради з 20.11.2018 по 25.11.2018; КЗ «Варварівський ліцей» Вовчанської районної ради з 21.11.2018 по 25.11.2018; Бугаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради з 21.11.2018 по 25.11.2018; Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вовчанської районної ради з 22.11.2018 по 25.11.2018), в яких наказами директорів було повністю призупинено навчально-виховний процес, заходи з понеділка цього року продовжили до сьогодні. Можливе їх подальше продовження, зазначили співрозмовники.

Разом з тим у лабораторному центрі прогнозують, що захворюваність зростатиме.

«Є всі сприятливі умови для поширення цієї інфекції на сьогодні. Циркуляція вірусу грипу підтверджена на території області, це — вірус групи А H3N2 сезонний, який має властивості викликати саме спалахи і набувати епідемічного розповсюдження», — сказали співрозмовники.

У центрі повідомили, що сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи дуже ускладнює епідемічну ситуацію.

«Плюс до цього, погодні умови, які сприяють на сьогодні розвитку і підтримці життя вірусів респіраторної групи. І ще одна складова — майже відсутність проведення профілактичних щеплень проти грипу», — сказали співрозмовники.

Як повідомлялося, в Україні зараз переважає вірус грипу типу А.