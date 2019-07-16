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    Через КПВВ на Донбасі хотіли провезти косметику і корм для тварин на 250 тис. грн

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    Через КПВВ на Донбасі хотіли провезти косметику і корм для тварин на 250 тис. грн
    Фото: dpsu.gov.ua

    Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення

    Прикордонники на КПВВ «Гнутове» та «Мар'їнка» на Донбасі припинили чергові спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

    Так, через лінію розмежування намагались перевезти косметичні та гігієнічні засоби, а також корм для тварин на загальну суму понад 254 тис. грн.

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    Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.

    Прикордонники зазначають, що пасажиро-транспортний потік на контрольних пунктах в'їзду-виїзду залишається динамічним.

    Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 41 тис. осіб та 4,7 тис. транспортних засобів.

    Зазначимо, 15 липня на КПВВ «Мар'їнка» виявили контрабанду медпрепаратів на майже 40 тис. грн.

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