На Хмельниччині СБУ блокувала продаж конфіденційної інформації



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Експрацівник ДПС налагодив механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом, зокрема щодо в’їзду-виїзду громадян за кордон, наявності заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Хмельницькій області механізм продажу інформації з обмеженим доступом з державних автоматизованих інформаційних систем. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник Державної прикордонної служби налагодив протиправний механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом, зокрема щодо в’їзду-виїзду громадян за кордон, наявності заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо.

Правоохоронці затримали зловмисника у Хмельницькому згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після спроби чергової передачі даних.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття та блокування протиправного механізму проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.