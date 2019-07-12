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    На українські кордони відправили контррозвідку

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    <span>На кордонах України посилюють контроль</span> - На українські кордони відправили контррозвідку
    На кордонах України посилюють контроль
    Фото: facebook.com/DPSUkraine

    Українські правоохоронці переходять на посилений режим з 15 липня через вибори в парламент

    Співробітники прикордонної контррозвідки України вживають заходів для недопущення диверсійних груп для дестабілізації ситуації в Україні. Про це під час брифінгу сказав радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, передає УНН.

    «Зараз я б хотів сказати, що Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія і Прикордонна та Міграційна служби готові практично до проведення виборів», - сказав Стойко.

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    За його словами, громадянська мережа Опора проводила навчання в усіх областях України правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на виборчих дільницях.

    «Прикордонна служба, як і всі інші, з 15 липня переходить на посилений режим роботи. У нас працює зараз і прикордонна контррозвідка для того, щоб не допустити диверсійних груп - тих, хто хотів би дестабілізувати ситуацію в Україні», - заявив він.

    Зазначимо, що українські правоохоронці переходять на посилений режим з 15 липня через вибори в парламент.

    Також нагадаємо, що поліція зареєструвало майже 3,5 тисячі заяв про порушення виборчого процесу.

     

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