На українські кордони відправили контррозвідку



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На кордонах України посилюють контроль Фото: facebook.com/DPSUkraine

Українські правоохоронці переходять на посилений режим з 15 липня через вибори в парламент

Співробітники прикордонної контррозвідки України вживають заходів для недопущення диверсійних груп для дестабілізації ситуації в Україні. Про це під час брифінгу сказав радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, передає УНН.

«Зараз я б хотів сказати, що Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія і Прикордонна та Міграційна служби готові практично до проведення виборів», - сказав Стойко.

За його словами, громадянська мережа Опора проводила навчання в усіх областях України правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на виборчих дільницях.

«Прикордонна служба, як і всі інші, з 15 липня переходить на посилений режим роботи. У нас працює зараз і прикордонна контррозвідка для того, щоб не допустити диверсійних груп - тих, хто хотів би дестабілізувати ситуацію в Україні», - заявив він.

Зазначимо, що українські правоохоронці переходять на посилений режим з 15 липня через вибори в парламент.

Також нагадаємо, що поліція зареєструвало майже 3,5 тисячі заяв про порушення виборчого процесу.