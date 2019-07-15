КПВВ Майорське працює у штатному режимі: вибухівку не знайшли



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Робота пропускного пункту поновилася

Після обстеження території КПВВ Майорське на предмет небезпечних речовин прийнято рішення відновити роботу всіх пунктів пропуску.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

«Сьогодні зранку (15.07) невідомі повідомили про замінування КПВВ Майорське. Прикордонники евакуювали всіх, хто очікував початку роботи контрольного пункту у безпечне місце. Територію КПВВ дослідили на предмет небезпечних речовин. Наразі пункти пропуску працюють у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Главком, на КПВВ «Майорське» в Донецькій області у зв'язку з повідомленням про замінування у понеділок евакуювали цивільних осіб та весь персонал у безпечне місце.

Як повідомлялося, МВС з 15 липня переходить на посилений режим. Також під час позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду буде задіяно 80 піротехнічних груп.

Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення.