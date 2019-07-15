  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    КПВВ Майорське працює у штатному режимі: вибухівку не знайшли

    • Розсилка
    КПВВ Майорське працює у штатному режимі: вибухівку не знайшли

    Робота пропускного пункту поновилася

    Після обстеження території КПВВ Майорське на предмет небезпечних речовин прийнято рішення відновити роботу всіх пунктів пропуску.

    Про це повідомляє МВС у Twitter.

    «Сьогодні зранку (15.07) невідомі повідомили про замінування КПВВ Майорське. Прикордонники евакуювали всіх, хто очікував початку роботи контрольного пункту у безпечне місце. Територію КПВВ дослідили на предмет небезпечних речовин. Наразі пункти пропуску працюють у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомляв Главком, на КПВВ «Майорське» в Донецькій області у зв'язку з повідомленням про замінування у понеділок евакуювали цивільних осіб та весь персонал у безпечне місце.

    Як повідомлялося, МВС з 15 липня переходить на посилений режимТакож під час позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду буде задіяно 80 піротехнічних груп. 

    Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення. 

    Читайте також
    прикордонники МВС КПВВ Донеччина замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ