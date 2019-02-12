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    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані

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    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані

    Захід є одним з перших, що об'єднав художників і шанувальників боді-арту з усього світу

    Минулого тижня у Мілані (Італія) пройшла міжнародна конвенція татуювання і боді-арту «Milano Tattoo Convention». Триденна конвенція пройшла вже в 24-е раз, в ній взяли участь понад 450 художників з усього світу.

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    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані
    Свято краси та епатажу. Сотні шанувальників татуювань зібралися на конференцію у Мілані

    Вперше захід пройшов в 1995 році і є одним з перших, що об'єднав художників і шанувальників боді-арту з усього світу. Крім того, в рамках конвенції була організована виставка, присвячена історії тату-індустрії з моменту її народження на початку 1900-х років і до наших днів.

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    Італія
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