В Італії посилили карантин через Covid-19
В Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами
Про це повідомляє Metropolis.
Так, в Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами.
Крім того, з неділі, 14 лютого, в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономної області Трентіно почне діяти «помаранчевий рівень» карантину. Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.
Інші регіони Італії залишаться в жовтій зоні. Так буде дозволена робота барів і ресторанів. Однак вони будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.
При цьому в країні все також буде діяти комендантська година.