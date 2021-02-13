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    У світі

    В Італії посилили карантин через Covid-19

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    В Італії посилили карантин через Covid-19

    В Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами

    Уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження, введені через пандемію Covid-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

    Про це повідомляє Metropolis.

    Так, в Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами.

    Крім того, з неділі, 14 лютого, в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономної області Трентіно почне діяти «помаранчевий рівень» карантину. Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.

    Інші регіони Італії залишаться в жовтій зоні. Так буде дозволена робота барів і ресторанів. Однак вони будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.

    При цьому в країні все також буде діяти комендантська година.

    Теги: музеї карантин робота
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