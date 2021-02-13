Уряд Італії очолив колишній глава Європейського центрального банку

Маріо Драгі став премʼєром після розвалу попередньої коаліції

Приведено до присяги новий уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Церемонія за участю президента республіки Серджо Маттарелла транслювалася на YouTube-каналі президентського Квірінальського палацу. У новий кабінет увійшли 23 міністра. З них дев'ять – без портфеля.

Ряд міністрів з попереднього уряду, який подав у відставку Джузеппе Конте зберегли свої пости. У їх числі глава МЗС Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ лучани Ламорджезе, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, міністр у справах культури Даріо Франческіні і міністр оборони Лоренцо Гуерін. Стефано Патуанеллі перейшов з Міністерства економрозвитку в Міністерство з питань сільського господарства.

Нагадаємо, президент Італії Серджо Маттарелла доручив екс-главі Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати новий уряд країни на початку лютого. Це рішення було викликано демаршем партії екс-прем'єра Маттео Ренці «Жива Італія». Вона вийшла з правлячої коаліції, позбавивши тодішнього прем'єра Джузеппе Конте підтримки більшості. Він подав прохання про відставку.

Як повідомлялося раніше, термін повноважень Маріо Драгі на посаді глави Європейського Центрального банку сплив 31 жовтня 2019 року. Замість нього на восьмирічний термін було обрано Крістін Лагард.