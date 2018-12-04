Через протести у Франції призупинять зростання цін на паливо



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Про мораторій на підвищення податків на паливо прем'єр Франції повідомить на зустрічі з депутатами партії «Вперед, республіка»

Прем'єр- міністр Франції Едуард Філіп сьогодні офіційно оголосить про припинення підвищення цін на паливо

Уряд Франції призупинить підвищення цін на паливо через протести, що охопили великі міста країни. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп намагався знайти компроміс з протестувальниками, проте вони скасували переговори, після чого акції «жовтих жилетів» активізувалися з новою силою.

Водночас джерела Reuters в уряді підтверджують, що Філіп сьогодні офіційно оголосить про припинення підвищення цін на паливо.

За даними Agence France-Presse, йдеться про мораторій на підвищення податків на паливо. Також видання уточнює, що прем'єр повідомить про це на зустрічі з депутатами партії «Вперед, республіка».

Як повідомлялося, президент Франції Макрон через «бензинові» протести відклав візит до Сербії.

Нагадаємо, рух «жовтих жилетів» виник на просторах соцмереж, перший масовий протест відбувся 17 листопада і тривав тиждень у вигляді невеликих акцій і одиничних страйків. Друга хвиля маніфестацій охопила Францію 24 листопада, центром протестів став Париж. За даними поліції, в акціях взяли участь до 400 тисяч осіб.