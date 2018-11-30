«Жовті жилети» блокували рух в центрі Брюсселя



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Фото: RTBF

Протягом тижня ЗМІ Бельгії повідомляли суперечливі дані про можливість маніфестації «жовтих жилетів»

У столиці Бельгії в п'ятницю, 30 листопада, учасники акції протесту проти підвищення цін на паливо заблокували дорогу, створивши величезний затор біля кварталу установ ЄС.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Зазначається, що близько 100 учасників акції «жовтих жилетів» перекрили важливе для автомобільного руху в Брюсселі перехрестя авеню Дез Ар і вулиці Луа.

Протягом тижня ЗМІ Бельгії повідомляли суперечливі дані про можливість такої маніфестації. Одні лідери «жовтих жилетів» її оголошували, інші спростовували. Але офіційних звернень до влади не було.

Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходили акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин.

На Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

У Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми за чотири дні масштабних протестів проти підвищення цін на паливо.

Джерело: Кореспондент.net