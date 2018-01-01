  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через снігопад Одеса не приймає і не відправляє літаки

    Скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту
    Через погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту. Про це свідчать дані онлайн-табло рейсів. Зокрема, скасовано сьогодні рейс із аеропорту «Жуляни» (Київ), який очікувався об 11:10. Також скасовано ще низку рейсів: зі Стамбула
    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка

    Скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту

    Через погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту. Про це свідчать дані онлайн-табло рейсів.

    Зокрема, скасовано сьогодні рейс із аеропорту «Жуляни» (Київ), який очікувався об 11:10.

    Також скасовано ще низку рейсів: зі Стамбула (Туреччина), який очікувався о 16.00, із Мінська (13:40), з Анкари (Туреччина), який планував приземлитися о 14:05, із Варшави (Польща) - о 14:10, а також із Дубая (ОАЕ), що очікувався о 14:30.


    22_26

    Скасовано виліт із Одеси до Стамбула (12:00), до Мінська (14.30), до Варшави (14.50) і до Анкари (14:55). Згідно онлайн табло аеропорту, реєстрація рейсу Одеса - Шарм-ель-Шейх (Єгипет), який мав вилетіти о 13:50, завершена, але відправлення ще не відбулося.

    23_16

    Інші рейси поки виконуються за розкладом.

    Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипає снігом. 

    Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.

    Читайте також
    стихійні лиха Одещина літак авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ