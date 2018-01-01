Через снігопад Одеса не приймає і не відправляє літаки

Скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту

Через погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту. Про це свідчать дані онлайн-табло рейсів. Зокрема, скасовано сьогодні рейс із аеропорту «Жуляни» (Київ), який очікувався об 11:10. Також скасовано ще низку рейсів: зі Стамбула



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Скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту

Через погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, скасовано низку авіарейсів до одеського аеропорту. Про це свідчать дані онлайн-табло рейсів.

Зокрема, скасовано сьогодні рейс із аеропорту «Жуляни» (Київ), який очікувався об 11:10.

Також скасовано ще низку рейсів: зі Стамбула (Туреччина), який очікувався о 16.00, із Мінська (13:40), з Анкари (Туреччина), який планував приземлитися о 14:05, із Варшави (Польща) - о 14:10, а також із Дубая (ОАЕ), що очікувався о 14:30.





Скасовано виліт із Одеси до Стамбула (12:00), до Мінська (14.30), до Варшави (14.50) і до Анкари (14:55). Згідно онлайн табло аеропорту, реєстрація рейсу Одеса - Шарм-ель-Шейх (Єгипет), який мав вилетіти о 13:50, завершена, але відправлення ще не відбулося.

Інші рейси поки виконуються за розкладом.

Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипає снігом.

Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.