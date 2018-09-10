Через землетрус в Японії загинули 44 людини
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Більшість загиблих – жителі невеликого містечка Ацума
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії сягнула 44, ще 660 зазнали поранень, повідомляє японська влада.
Більшість загиблих – жителі невеликого містечка Ацума.
Представник місцевої влади розповів, що 40 тисяч рятувальників, 75 гелікоптерів та бульдозери залучили до пошуків тих, хто вижив.
За даними Агенції з управління при пожежах та стихійних лихах, ще близько 2500 людей залишаються в центрах евакуації. Зсуви землі поховали під собою будинки, а дощ ще більше розмив ґрунт протягом вихідних.
Японський автомобільний концерн Toyota призупинив роботу на 16 з 18 своїх заводів зі збирання автомобілів, розташованих в Японії. Зараз триває оцінка збитків компанії.
Землетрус стався 6 вересня на півночі Японії, на острові Хоккайдо.
Раніше повідомлялося, що в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.
Джерело: Радіо Свобода