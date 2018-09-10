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    Через землетрус в Японії загинули 44 людини

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    <span>Наслідки землетрусу в Японії</span> - Через землетрус в Японії загинули 44 людини
    Наслідки землетрусу в Японії

    Більшість загиблих – жителі невеликого містечка Ацума

    Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії сягнула 44, ще 660 зазнали поранень, повідомляє японська влада.

    Більшість загиблих – жителі невеликого містечка Ацума.

    Представник місцевої влади розповів, що 40 тисяч рятувальників, 75 гелікоптерів та бульдозери залучили до пошуків тих, хто вижив.

    За даними Агенції з управління при пожежах та стихійних лихах, ще близько 2500 людей залишаються в центрах евакуації. Зсуви землі поховали під собою будинки, а дощ ще більше розмив ґрунт протягом вихідних.

    Японський автомобільний концерн Toyota призупинив роботу на 16 з 18 своїх заводів зі збирання автомобілів, розташованих в Японії. Зараз триває оцінка збитків компанії.

    Землетрус стався 6 вересня на півночі Японії, на острові Хоккайдо.

    Раніше повідомлялося, що в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.

    Джерело: Радіо Свобода

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