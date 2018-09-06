Японський острів Хоккайдо сколихнув землетрус: більше сотні людей поранено
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Внаслідок землетрусу мільйони жителів залишилися без світла
В результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.
Про це повідомляє Reuters.
«Потужний землетрус викликав зсув грунту, який пошкодив чимало будинків північного острова Хоккайдо вранці четверга, поранив десятки людей і позбавив електроенергії мільйонів жителів», - йдеться в повідомленні.
Інформації про жертв поки немає, але в одного чоловіка була зупинка серця після падіння зі сходів.
Після землетрусу було тимчасово закрито аеропорт і кілька електростанцій, додає ЗМІ.
Нагадаємо, цього тижня землетрус магнітудою 5,6 стався в Японії в 36 км на південний схід від міста Фукусіма.
Також землетрус магнітудою 5,2 стався 31 серпня в Казахстані.
Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.