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    Японський острів Хоккайдо сколихнув землетрус: більше сотні людей поранено

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    Острів після землетрусу - Японський острів Хоккайдо сколихнув землетрус: більше сотні людей поранено
    Фото: Reuters
    Острів після землетрусу

    Внаслідок землетрусу мільйони жителів залишилися без світла

    В результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Потужний землетрус викликав зсув грунту, який пошкодив чимало будинків північного острова Хоккайдо вранці четверга, поранив десятки людей і позбавив електроенергії мільйонів жителів», - йдеться в повідомленні. 

    Інформації про жертв поки немає, але в одного чоловіка була зупинка серця після падіння зі сходів. 

    Після землетрусу було тимчасово закрито аеропорт і кілька електростанцій, додає ЗМІ.

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    Нагадаємо, цього тижня землетрус магнітудою 5,6 стався в Японії в 36 км на південний схід від міста Фукусіма.

    Також землетрус магнітудою 5,2 стався 31 серпня в Казахстані. 

    Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.

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