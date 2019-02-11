Через «жорсткий Brexit» Німеччина може втратити понад 100 тисяч робочих місць



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Найбільш відчутно «жорсткий Brexit» позначиться на автомобільній галузі ФРН і її підприємствах-постачальниках

Інститут економічних досліджень у Галле повідомив, що невпорядкований вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може занадто негативно відбитися на економіці Німеччини.

Згідно з результатами дослідження економістів, через «жорсткий Brexit» регіони і міста Німеччини можуть втратити понад 100 тисяч робочих місць.

За їхніми підрахунками найбільш відчутно це позначиться на автомобільній галузі і її підприємствах-постачальниках, де під загрозою опинилися близько 15 тисяч співробітників, які залежать від поставок німецьких автомобілів і запчастин до Великобританії.

Дослідники відзначають, що від скорочення робочих місць постраждають саме міста і населені пункти, де розміщені підприємства автовиробників та їхні постачальники.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просила депутатів дати час, щоб змінити спірну частину угоди про північноірландський кордон.

Раніше лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.

До цього голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що для прихильників Brexit без договору є місце в пеклі.

Джерело: DW