Туск заявив, що для прихильників Brexit без договору є місце в пеклі



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Глава Європейської ради Дональд Туск



Слова Туска розгнівали британських парламентарів, які виступали за Brexit

Людям, які закликали до виходу Британії з Євросоюзу без будь-якого плану дій, підготоване окреме місце в пеклі.

Про це сказав глава Європейської ради Дональд Туск, повідомляє ВВС.

За його словами, ЄС буде наполягати на збереженні прозорим кордону з Британією, незалежно від того, чи вдасться Лондону домовитися чи ні. Він зазначив, що готується до «можливого фіаско», яким, на його думку, може стати варіант Brexit, при якому Британія залишає ЄС без договору.

Слова Туска розгнівали британських парламентарів, які виступали за Brexit. Вони звинуватили Туска в гордовитості, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС щодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.

Раніше Мей знову підтвердила, що виступає проти повернення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Як відомо, ЄС відмовився відновлювати переговори щодо умов Brexit.

Нагадаємо, 13 лютого британський прем’єр-міністр Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄСщодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.