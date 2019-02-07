Британський парламент призначив дату дебатів стосовно Brexit



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До дебатів країни Європейського союзу не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit, голова Європейської ради Дональд Туск

Британський парламент обговорить Brexit 14 лютого

Лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого. Про це повідомляє Reuters.

До цього голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни Європейського союзу не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit.

Туск зазначив, що у Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато людей як в Європі, так і Великобританії як і раніше воліють відмовитися від рішення по Brexit.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкер з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

Як повідомлялося, головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди про Brexit. «Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному», - сказала Меркель.

Нагадаємо, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.