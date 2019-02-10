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    У світі

    Мей попросила час у депутатів парламенту, щоб змінити угоду про Brexit

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    <p>Мей хоче змінити частину угоди про північноірландський кордон</p> <div></div> - Мей попросила час у депутатів парламенту, щоб змінити угоду про Brexit

    Мей хоче змінити частину угоди про північноірландський кордон

    Прем'єр-міністр обіцяє парламенту ще одне голосування

    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просила депутатів дати час, щоб змінити спірну частину угоди про північноірландський кордон.

    Прем'єр-міністр обіцяє парламенту ще одне голосування за інший варіант Brexit, передає ВВС.

    Опитування у Великій Британії показало, що 53% респондентів виступають за те, щоб Мей відстрочила Brexit, 49% вважають, що Brexit без угоди стане економічною катастрофою. Приблизно 23% незгодні з цією заявою. Опитування проводили з 4 по 8 лютого, під час нього опитали 1503 жителів Великої Британії.

    Раніше лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.

    До цього голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни Європейського союзу не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit.

    Туск зазначив, що у Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато людей як в Європі, так і Великобританії як і раніше воліють відмовитися від рішення по Brexit.

    Джерело: Громадське

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