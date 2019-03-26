Черговий «джекпот» для Ляшка? Держава оголосила «пожежний» тендер на 600 млн



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Олег Ляшко вручає ключі від пожежних машин

Аукціон запланований на 3 червня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 25 березня оголосила тендер з придбання пожежно-рятувальних автомобілів очікуваною вартістю 600,83 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник хоче купити 120 пожежних автомобілів, 2019 року випуску для частини технічної служби ГУ ДСНС в Київській області (м. Вишневе).

Гарантійний термін на транспортні засоби має становити не менше 24 місяців, на цистерни для води та баку для домішок — не менше 5 років.

Сам аукціон запланований на 3 червня.

Як повідомляв «Главком», у травні 2018 року Державна служба України з надзвичайних ситуацій купила у ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» 120 пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю 600,5 млн грн.

За даними аналітичної системи Youcontrol, «Промислова компанія «Пожмашина» створена у вересні 2005 року і прописана у смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Нинішнім засновником є лондонська компанія «Гартек груп ЛТД». Єдиним власником фігурує Олег Авер’янов, депутат Чернігівської облради, керівник тамтешньої обласної організації Радикальної партії і помічник народного депутата Олега Ляшка.

За інформацією пошукового ресурсу Zaкупівлі 2.0, тільки за 2018 рік фірма «Пожмашина» «натендерила» на 718 млн грн.

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