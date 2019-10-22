Черговий скандал у «Слузі народу». Депутатка звинуватила міністра енергетики і екології у співпраці з людиною Льовочкіних



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Депутатка від «Слуги народу» називає Ігоря Тинного людиною Юлії Льовочкіної

Василевська-Смаглюк: Усі співбесіди у лексія Оржеля проводить Ігор Тинний, бізнес-партнер Юлії Льовочкіної

Усі співбесіди у міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля проводить Ігор Тинний, бізнес-партнер Юлії Льовочкіної. Про це написала депутатка із «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook, посилаючись на інформацію свого колеги-однопартійця Олександра Дубінського.

Вона уточнила, що Тинний управляє сміттєвими полігонами та заводом «Енергія».

«Саме Тинний за дорученням Оржеля затверджує претендентів на Агентства, які входять до сфери управління Мінекоенерго. Співбесіди проходять в столичних ресторанах, які теж перебувають у власності Тинного», - зазначила депутатка.

Вона додала, що «діти задихаються від смогу, викидів заводу Енергія. Все це призводить до обструктивних бронхітів, аденоідітів. Провітрити приміщення неможливо. Дитячі садки не виводять дітей на прогулянки».

Василевська-Смаглюк зазначила, що відправила десяток запитів та звернень про це в правоохоронні органи, Кабмін.

«Вся спільнота вже кілька місяців б‘є в набат щодо порушення всіх екологічних норм. А міністр мовчить, зате його бізнес-партнер займається призначеннями в найбільш ключові агентства», - наголосила депутатка.

Вона звернулася до президента та прем‘є ра з вимогою закликати міністра Оржеля відзвітувати у Верховній Раді.