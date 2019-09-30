У Комітеті виборців назвали «слуг народу», які пропустили найбільше голосувань Ради



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Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя»

У фракції «Слуга народу» 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань без поважних причин

Комітет виборців України повідомив, що у фракції «Слуга народу» 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань у Верховній Раді без поважних причин.

Про це йдеться на сторінці КВУ у Facebook.

«Серед фракцій та груп Верховної Ради найчастіше брали участь в голосуваннях (натискали «за», «проти» чи «утримався») депутати «Слуги народу». Протягом вересня в середньому голосували 88% депутатів фракції, але є низка депутатів, які частіше за інших ігнорували голосування Ради», - зазначається в повідомленні.

За даними КВУ, депутат Олександр Дубінський взяв участь лише в 35% голосувань парламенту, Дмитро Гурін – у 35%, Едуард Прощук – у 52%, Юрій Заславський – у 55%, Ольга Василевська-Смаглюк – у 60%, Олександр Ткаченко – у 61%, Ірина Верещук – у 66%, Ганна Бондар – у 67%, Михайло Радуцький – у 67%, Микола Галушко – у 67%, Олег Дунда – у 68%, Анастасія Красносільська – у 69%, Давид Арахамія – у 70% голосувань.

Зазначається, що офіційно депутати пропустили голосування без поважних причин, таких як хвороба чи відрядження.

«Показники участі в голосуваннях інших фракцій, за даними КВУ, є такими: «Голос» - в середньому голосувало 79% депутатів, «Європейська солідарність» - 71%, «Батьківщина» - 48%, група «За майбутнє» - 46%», - йдеться у повідомленні.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя» (в середньому голосували 25% депутатів).

Загалом у вересні було проведено 373 голосування Верховної Ради.