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    Дубінський заявив про створення у Раді депутатської групи

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    Олександр Дубінський - Дубінський заявив про створення у Раді депутатської групи
    Олександр Дубінський

    Дубінський хоче створити депутатську групу мажоритарників з робочою назвою «Справедливість»

    Кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу», ведучий програми «Гроші» на каналі «1+1» Олександр Дубінський заявив, що в майбутній Верховній Раді він і ще кілька депутатів створять депутатську групу.

    Про це він написав у своєму Instagram.

    «Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою «Справедливість». Нас вже 5 осіб. Приєднуйтесь», — написав він.

    Дубінський виклав фото з Трускавця, на якому також присутні блогер Олександр Куницький, який виграв округ у Олександра Грановського і журналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк.

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    Крім того, ще одним учасником групи може бути кандидат від «Слуги народу» Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області.

    Зазначимо, що регламент Верховної Ради не передбачає створення депутатських груп в межах однієї фракції. Такі групи можуть створювати позафракційні нардепи.

    Також він передбачає, що зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.

    Нагадаємо, в неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

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