Черкаських аграріїв попередили про навалу шкідників

Личинки жужелиці об’їдають листя, пошкоджені рослини мають плачевний вигляд

Агровиробників Черкащини попередили про міграцію личинок хлібної жужелиці, ненажерливих гусениць, що підгризають совок у верхні шари ґрунту. Про це інформувала пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОДА.

Аграріїв застерегли, що після перезимівлі личинки і гусениці поновлюють живлення на посівах озимих до заляльковування. Личинки жужелиці об’їдають листя, пошкоджені рослини мають жахливий вигляд. Гусениці совок вигризають у коренях рослин дірки або перегризають кореневу шийку й листочки. Пошкодження шкідниками рослин призводить до зрідження посівів озимих зернових культур та утворення плішин.

У повідомленні йдеться про те, що в зимовий період загибель ґрунтових шкідників становила від 7 до 25%, але залишається загроза утворення вогнищ, що матимуть локальний характер із чисельністю личинок та гусениць, яка перевищує поріг шкодочинності 2-3 особин на кв2.

За словами спеціалістів, осередок пошкодження рослин озимої пшениці личинками хлібної жужелиці виявлено в Смілянському районі (обстежена площа 0,31 тис. га, заселено шкідником 12% площі, пошкоджено 0,2% рослин, личинки ІІІ віку за чисельності 0,3 екз. на кв. м).

Тому моніторинг фітосанітарного стану озимини під час весняного кущіння матиме важливе значення в регулюванні чисельності шкідників та у своєчасному застосуванні засобів захисту рослин згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» за регламентами відповідних технологій.

Додамо, що українські сільгоспвиробники повідомляють про безпрецедентні факти перешкоджання їхній діяльності на початку весни. Господарства, які перед посівною збувають минулорічний врожай, не можуть зареєструвати податкові накладні на покупця.