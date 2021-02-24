Удар перед посівною. Зеленський не пощадив фермерів

Лобісти великих агроекспортерів отримали велику перемогу

Президент України підписав закон №1115-IX, який знижує ставку податку на додану вартість на ряд сільськогосподарської продукції з 20% до 14%. Керівництво країни вважає це великим досягненням – мовляв, зменшується податкове навантаження, і значна частина аграрного виробництва вийде з тіні.

Однак прості аграрії вказують, що вони перед початком посівної, втратять 6% оборотних коштів. А у виграші залишаться тільки великі агрохолдинги, які займаються експортом сільськогосподарської продукції, і переробні підприємства. Всьому виною – половинчастість норм прийнятого закону.

Продукція, для якої знижено ПДВ Велика рогата худоба

Свині

Молоко

Пшениця

Жито

Ячмінь

Овес

Кукурудза

Соєві боби

Насіння льону

Насіння ріпаку

Насіння соняшника

Цукровий буряк

Хто лобіював закон

Як писав «Главком», законопроект «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» був зареєстрований у Верховній Раді 15 червня 2020 року.

Ініціаторами законопроекту (всього в списку значився 21 депутат) були, зокрема, глава аграрного комітету парламенту Микола Сольський, відомі аграрні лобісти, депутати Мар'ян Заблоцький і голова депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч.

Микола Сольський, представляючи депутатам проект закону, вказував на такий позитив – зменшення податкового навантаження для виробників сільгосппродукції дозволить зменшити вартість сировини для переробників. Міністр економіки Ігор Петрашко, в свою чергу, тоді говорив, що закон буде сприяти ліквідації схем ухилення від податків і виведенню частини аграрної економіки з тіні.

Микола Сольський показує, наскільки може зменшитися вартість сировини для переробників (agroportal.ua)

Але, як звертає увагу в бесіді з «Главкомом» президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса, зниження ПДВ стосується тільки виробників сільськогосподарської продукції, а для тих, хто виробляє кінцевий продукт, податок як і раніше залишається 20%.

«Якщо ми вже говоримо про західну практику, то повинен бути нерозривний ланцюжок на ПДВ, а не так, як тепер буде у нас – у одних 14%, а у інших – 20%. Це призведе до істотних перекосів у секторі виробництва сільгосппродукції, і звичайні фермери опиняться в програші», – підтверджує експерт.

Думка аграріїв

«Закупівельні ціни на продукцію тепер знизяться на суму зменшення податку, і ми будемо втрачати в виручці 6%. В цей же час ПДВ на техніку, добрива і так далі залишається незмінним. Тобто що виходить. Я при продажу 100 тонн зерна при ставці 20% міг отримати 1,2 млн грн, і мені цього вистачало б для купівлі трактора. А тепер при ставці 14% я отримаю 1,14 млн грн. А трактор скільки коштував – стільки і коштує. І де тепер мені взяти решту суми, 60 тис грн? Влазити в кредити?», – ставить у розмові з «Главкомом» риторичне питання керівник фермерського господарства «Рубін» Олександр Незнарадько.

Повністю згоден керівник компанії «Партнер Агро Груп» Олександр Коваленко, який також упевнений, що в результаті нового ланцюжка різних ставок ПДВ виробник сільськогосподарської продукції позбувається цілих шести відсотків доходу.

Від зниження ПДВ виграють тільки великі експортери (ambarexport.ua)

«Це все зроблено не для селян, а для переробників і експортерів. Ми продаємо цим нехорошим людям вирощений урожай, а вони наживаються. Добре, що нам вже продавати зараз поки нічого. Але якби продали в березні – втратили б в грошах 6%. Але що тепер буде далі?», – запитує Коваленко.

Виробник також переконаний: тепер великі компанії, які займаються експортом, будуть занижувати закупівельні ціни на зерно на ті ж шість відсотків.

«Але ж техніка, запчастини, посівний матеріал, добрива, різні послуги – там же податок 20% і залишився. При цьому у експортерів зерна, які купують вирощену нами продукцію і продають за кордон, взагалі нульова ставка ПДВ, – обурюється директор агропідприємства. – Якщо по справедливості, то податок повинен бути знижений до 14% абсолютно для всіх учасників аграрного ринку».

Керівник фермерського підприємства «Подільський аграрій» Микола Дячук визнає у розмові з «Главкомом», що поки проблем із зниженням ставки ПДВ він не відчуває – необхідна техніка є, запаси палива та добрива – теж. Але в майбутнє він дивиться з тривогою. «Я дивлюся, що преференції – тільки у експортерів та переробників. Ось я вивчав тему – за останні років десять ціна на пшеницю зросла в п'ять-шість разів, а на хліб – у двадцять разів. Але чому? Уже замислювався – може, краще було б зайнятися переробкою?» – каже Дячук.

На його переконання, держава як і раніше видає закони, спрямовані на підтримку великого олігархічного бізнесу, а не простих сільгоспвиробників.

Андрій Кузьмін, «Главком»