В Україні знову скоротилось поголів'я корів

За рік скорочення молочного поголів'я перевищило 5%

Станом на 1 лютого в Україні поголів’я великої рогатої худоби становило 2,93 млн голів. Це на 5,8% менше, ніж у відповідний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Молочне поголів’я було на рівні 1,68 млн голів із загальної кількості, що на 5,5% менше, ніж на 1 лютого 2020 року.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах у січні 2021 року скоротилася на 3,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року до 1 млн голів. У тому числі поголів’я дійних корів зменшилося до 422,8 тис. голів, що на 2,6% менше, ніж у січні 2020 року.

Господарства населення протягом першого місяця цього року скоротили утримуване поголів’я великої рогатої худоби на 7%, у порівнянні з попереднім роком, – до 1,92 млн голів. Із них дійних корів було 1,25 млн голів, що на 6,4% менше проти показника за січень 2020 року.

Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів. Україна тоді отримувала 24 млн тонн молока на рік, із них 5,5 млн – молоко від корів, які утримувало населення.

Держстат раніше повідомив, що Україна торік поставила на зовнішні ринки 431 тисяч тонн м'яса птиці, загальною вартістю $555 млн. За рік експорт курятини зріс на 4,1%, у грошовому вираженні. ТОП-споживачами українського продукту є Польща, Угорщина і Німеччина. При цьому сама Україна купила курятини всього на 45,5 млн доларів (108 тис. тонн).

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