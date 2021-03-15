  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Жорстоке поводження з тваринами: на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Власник худоби запевнив, що придбав корів нещодавно, і тому не встиг облаштувати для них приміщення - Жорстоке поводження з тваринами: на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі
    Власник худоби запевнив, що придбав корів нещодавно, і тому не встиг облаштувати для них приміщення
    фото: od.npu.gov.ua

    На чоловіка склали адміністративний протокол

    Мешканця одного з сіл Іванівської ОТГ, що на Одещині притягнули до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Попри погану погоду він тримав корів на вулиці, повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

    Там розповіли, що до поліції звернувся староста села, який бачив, що односелець тримає десятьох корів просто неба. Натомість 39-річний власник худоби запевнив, що придбав корів нещодавно, і тому не встиг облаштувати для них приміщення.

    На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Він має сплатити штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відбути адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А також чоловік повинен у «найкоротший термін» виправити ситуацію.

    Нагадаємо, на Одещині зоозахисники помстилися чоловікові за вбивство кота і розмалювали його будинок.

    Теги: Одещина штраф тварини фермер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies