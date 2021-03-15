Жорстоке поводження з тваринами: на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі

Власник худоби запевнив, що придбав корів нещодавно, і тому не встиг облаштувати для них приміщення

На чоловіка склали адміністративний протокол

Мешканця одного з сіл Іванівської ОТГ, що на Одещині притягнули до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Попри погану погоду він тримав корів на вулиці, повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

Там розповіли, що до поліції звернувся староста села, який бачив, що односелець тримає десятьох корів просто неба. Натомість 39-річний власник худоби запевнив, що придбав корів нещодавно, і тому не встиг облаштувати для них приміщення.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Він має сплатити штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відбути адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А також чоловік повинен у «найкоротший термін» виправити ситуацію.

Нагадаємо, на Одещині зоозахисники помстилися чоловікові за вбивство кота і розмалювали його будинок.