Черкаський журналіст, якого побили посеред міста, помер



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Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми

Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили 4 травня.

Про це голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив у своєму в Facebook.

«Убивство українського журналіста.... Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми...», - написав Томіленко.

Він зазначив, що фізична агресія щодо журналістів в Україні - на неприпустимо високому рівні.

«А системна безкарність провокує нові атаки. НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова. Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем...», - резюмував він.

Томіленко висловив співчуття родині та друзям загиблого журналіста.

«Вадиме, вічна пам‘ять», - написав голова Національної спілки журналістів.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому. Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).

У ході проведених консультацій з нейрохірургами обласного та національного рівнів лікарі дійшли згоди, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний.