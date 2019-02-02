Чернотицький прокоментував своє призначення на пост глави Суспільного мовлення



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Чернотицький не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.

Микола Чернотицький, якого 31 січня Наглядова рада «Національної суспільної телерадіокомпанії України» призначила виконувачем обов'язків глави Суспільного, заявляє, що дізнався про це у ЗМІ.

У коментарі Громадському Чернотицький повідомив, що не вважає себе тимчасовим очільником Суспільного.

«Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ, ред.), мені подзвонила член Наглядової ради і повідомила. І інше джерело — я дізнався із ЗМІ», — сказав Чернотицький.

«Я член правління Суспільного мовника і член команди Зураба Аласанії… я не був присутній я був повідомлений постфактум», — додав він.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ у четвер 9 голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. Народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «причини наразі не відомі, юридична обґрунтованість - також».

Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.

1 листопада 2016 року він заявив про подання заяви щодо звільнення з займаної посади за власним бажанням з огляду на проблеми з бюджетом пісенного конкурсу «Євробачення-2017» і аналогічних складнощів із державним фінансуванням формованого в Україні на базі НТКУ Суспільного телебачення і значним психологічним навантаженням з боку громадськості і політиків.

10 квітня 2017 року наглядова рада Суспільного мовлення обрала Аласанію новим главою правління.

У липні 2018 року колишні журналісти НСТУ закликали Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення розірвати контракт з Аласанією. Його обвинувачували у запровадженні цензури, участі в корупційних скандалах, розвалі регіональних телерадіокомпаній, закритті програм на окремі теми.