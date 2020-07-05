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    Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу на окупований Донбас

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    <span>Загальна вага гуманітарної допомоги становить 84 тонни</span> - Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу на окупований Донбас
    Загальна вага гуманітарної допомоги становить 84 тонни
    Фото: Держприкордонслужба України

    Гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк

    Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив для допомоги жителям окупованого Донбасу п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

    «Гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста пройшов за маршрутом Київ-Донецьк. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Новотроїцьке», - йдеться в повідомленні.

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    Раніше у Червоному Хресті заявили, що пандемія Covid-19 викликала загострення критичного становища цивільного населення, яке проживає в зоні конфлікту на Донбасі.

    Донбас Держприкордонслужба Донецьк червоний хрест гуманітарна допомога окуповані території
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