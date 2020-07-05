Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу на окупований Донбас



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Загальна вага гуманітарної допомоги становить 84 тонни Фото: Держприкордонслужба України

Гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив для допомоги жителям окупованого Донбасу п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«Гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста пройшов за маршрутом Київ-Донецьк. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Новотроїцьке», - йдеться в повідомленні.

Раніше у Червоному Хресті заявили, що пандемія Covid-19 викликала загострення критичного становища цивільного населення, яке проживає в зоні конфлікту на Донбасі.