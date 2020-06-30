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    До України з Італії прибув літак з допомогою постраждалим від повені

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    Італія надала допомогу Україні, яка потерпає від повені&nbsp; - До України з Італії прибув літак з допомогою постраждалим від повені
    Італія надала допомогу Україні, яка потерпає від повені 

    На борту судна — намети, водозабірні насоси, башти-маяки та інші матеріали

    Із Італії до України прибув літак з допомогою для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України.

    Про це посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа написав у Twitter.

    На борту судна — намети, водозабірні насоси, башти-маяки та інші матеріали, надані корпусом національної пожежної команди, італійськими областями і національними організаціями волонтерів цивільної оборони.

    «Внаслідок сильних повеней, що спіткали  Україну, Італія надає допомогу, спрямовану на протистояння цій надзвичайній ситуації та підтримку діяльності з порятунку, а також допомогу постраждалому населенню», — сказав посол.

    Також дипломат подякував Києву за підтримку надану з направленням лікарів та значної кількості дезінфікуючих засобів у момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії.

    Ця операція відбувається в рамках Європейського механізму цивільної оборони. 25 червня Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

    Також нагадаємо, що Ізраїль виділив $20 тис. для постраждалих від повені в Україні

    Станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишалисяся підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

    ДСНС Італія літак гуманітарна допомога повінь
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